"Таинственную историю с привидениями" расскажут на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

На ВДНХ покажут спектакль "Таинственная история с приведениями". Театральную постановку по мотивам повести Чарльза Диккенса "Рождественская песнь в прозе" можно будет посмотреть в лектории павильона "Рабочий и колхозница" во вторник, 25 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе выставки.

Показ пройдет в рамках зимней образовательной программы. Актеры "Творческого объединения 9" помогут зрителям перенестись в атмосферу Англии XIX века. Они расскажут историю о том, как в рождественскую ночь доброта и щедрость одержали верх над скупостью и цинизмом.

Вход на спектакль "Таинственная история с приведениями" свободный. Необходима предварительная регистрация.

"Творческое объединение 9" было основано в столице в 2011 году выпускниками театрального института имени Щукина. Их спектакли присутствуют в репертуаре целого ряда театров Москвы, а также принимают участие в театральных и творческих фестивалях.

Ранее сообщалось, что за три недели катки на ВДНХ посетили свыше 100 тысяч москвичей. В нынешнем зимнем сезоне на территории выставки работают два катка общей площадью более 13 тысяч квадратных метров. На площадке "Ракета" могут одновременно кататься до 2,4 тысячи человек, а каток "Цветник" – между фонтанами "Дружба народов" и "Каменный цветок" – способен вместить до 1,2 тысячи любителей катания на коньках.