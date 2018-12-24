Гигантскую халву приготовили в Москве

Команда поваров из регионов Северного Кавказа приготовила в Москве халву рекордного размера. Вес блюда превысил 570 килограммов, длина составила более 70 метров.
Данный результат позволил занести десерт в Книгу рекордов России. Угощение для жителей столицы было приготовлено на мосту Богдана Хмельницкого, передает ТАСС.
"Поздравляю организаторов мероприятия с приготовлением самой большой халвы в России", – заявил главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.
Изначально организаторы планировали приготовить халву длиной 100 метров. Однако от этой идеи отказались из-за требований пожарной безопасности, так как необходимо было организовать пожарные проходы между столами.
Как сообщили организаторы, халва была приготовлена для того, чтобы показать гостеприимность народов Северного Кавказа и популяризировать туризм в России.
Акция стала продолжением массовых мероприятий "Путешествие в Рождество", а также "Восьмого Московского фестиваля культуры народов Кавказа".
Самую большую тыкву в истории России ранее разрезали в "Аптекарском огороде". Овоща весом в 400 килограммов хватило, чтобы угостить сотни москвичей.
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