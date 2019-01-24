На портале "Узнай Москву" появился студенческий маршрут

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

На портале "Узнай Москву" появился специальный "студенческий" маршрут. Пользователи ресурса могут посетить 10 знаковых мест в центре столицы, где раньше жили, учились, отдыхали преподаватели и студенты столичных вузов.

При разработке маршрута специалисты использовали уникальные архивные материалы.

Прогулка займет один час 10 минут. Начинается она в Александровском саду. Следующая остановка – историческое здание Московского университета на Моховой улице. По соседству расположен Аудиторный корпус МГУ. Следующая точка на карте — доходный дом Е.И. Кузнецова, где снимали квартиры сотрудники Императорского Московского университета. Во время пешеходной прогулки можно будет узнать, как выглядел Ректорский дом на Тверской улице. Далее участники прогулки окажутся у Дома педагогической книги, у ресторана "Яръ" на Неглинной, здания театра "Школа современной пьесы".

Закончить прогулку авторы маршрута предлагают на площади Тверская Застава, на которой до XIX века находилась огромная слобода ямщиков.

Маршрут доступен и в приложении для смартфонов, которое можно скачать в App Store и Google Play, говорится на портале мэра и правительства столицы.

Ранее сообщалось, что на портале "Узнай Москву" появились виртуальные экскурсии по историческим зданиям столицы. В обновленной версии сайта уже доступны шесть туров. Пользователи могут осмотреть интерьеры Петровского путевого дворца, особняка Смирнова на Тверском бульваре, Ново-Екатерининской больницы, Дома Пашкова на Воздвиженке, гостиниц "Метрополь" и "Ленинградская" в одной из сталинских высоток.

Приложение "Узнай Москву" – интерактивный гид по столичным достопримечательностям. В нем описаны более 1,3 тысячи зданий, 610 памятников, 69 музеев и собраны сведения о 207 исторических личностях. В начале декабря прошлого года на ресурсе появился новый прогулочный маршрут "Москва по заметкам Владимира Гиляровского". Маршрут протяженностью 5,5 километров включает в себя девять пунктов. Все они обозначены на интерактивной карте. Нажав на одну из девяти точек, можно найти информацию о том или ином месте.