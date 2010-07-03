Площадки фестиваля "Пасхальный дар" украсят фигуры кроликов

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Площадки фестиваля "Пасхальный дар" украсят объемные фигуры кроликов из искусственной зелени. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя оргкомитета мероприятия Анну Торопову.

Всего установят девять кроликов, пять из которых появятся на площади Революции.

К фестивалю "Московская весна a cappella" пасхальные символы заменят другими декоративными элементами.

Шестой благотворительный фестиваль пройдет в центре и округах столицы с 25 апреля по 5 мая. А с 1 по 12 мая в городе состоится третий ежегодный международный фестиваль и конкурс "Московская весна a cappella".

Как ранее рассказал Сергей Собянин, в культурной программе фестиваля "Пасхальный дар" примут участие 20 интерактивных и три инклюзивных театра, более 100 артистов, 10 церковных хоров и 10 детских коллективов.

