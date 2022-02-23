Фото: портал мэра и правительства Москвы
В честь Дня защитника Отечества на портале "Узнай Москву" появился онлайн-квест об истории оружия с Музеем Победы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента информационных технологий.
Уточняется, что тематический квест "Оружие Победы" познакомит пользователей с образцами вооружения и техники времен Второй мировой войны, которые представлены в экспозициях Музея Победы, а также фактами о прославленных конструкторах стрелкового оружия.
В новый квест вошли 10 вопросов, посвященных экспозиции Музея Победы. Все желающие смогут совершить онлайн-прогулку по залам музея и площадкам боевой техники, больше узнать об истории создания оружия, которое использовалось во времена ВОВ, а также посмотреть экземпляры вооружения разных стран.
Ранее ВДНХ подготовила праздничную программу ко Дню защитника Отечества. Горожане смогут принять участие в брейн-рингах по военной истории России, послушать патриотические песни, а также попробовать блюда военных лет. Также в "Москвариуме" все военные смогут получить скидку 50% на посещение экспозиции "Аквариум".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: