Фото: портал мэра и правительства Москвы

В честь Дня защитника Отечества на портале "Узнай Москву" появился онлайн-квест об истории оружия с Музеем Победы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента информационных технологий.

Уточняется, что тематический квест "Оружие Победы" познакомит пользователей с образцами вооружения и техники времен Второй мировой войны, которые представлены в экспозициях Музея Победы, а также фактами о прославленных конструкторах стрелкового оружия.

В новый квест вошли 10 вопросов, посвященных экспозиции Музея Победы. Все желающие смогут совершить онлайн-прогулку по залам музея и площадкам боевой техники, больше узнать об истории создания оружия, которое использовалось во времена ВОВ, а также посмотреть экземпляры вооружения разных стран.

Ранее ВДНХ подготовила праздничную программу ко Дню защитника Отечества. Горожане смогут принять участие в брейн-рингах по военной истории России, послушать патриотические песни, а также попробовать блюда военных лет. Также в "Москвариуме" все военные смогут получить скидку 50% на посещение экспозиции "Аквариум".