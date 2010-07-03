Москвичи услышат живую музыку на крыше павильона "Рабочий и колхозница"

Жители столицы услышат живую музыку на вершине павильона "Рабочий и колхозница" в рамках второго сезона проекта "Музыка на крыше". Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Во время концертов, которые пройдут с 9 июня по 1 сентября, горожане будут любоваться вечерними закатами и панорамными видами.
В новом сезоне проекта, запущенного в прошлом году, состоится 20 выступлений. Посетители услышат джаз, инди-рок, ритм-энд-блюз и другую музыку.
Сцену и зрительный зал с креслами разместят на постаменте скульптуры Веры Мухиной "Рабочий и колхозница". В случае непогоды гости перейдут в лекторий павильона. Узнать программу мероприятий москвичи смогут на сайте проекта.
Летом на крыше павильона также пройдут творческие вечера, мастер-классы и лекции о музыке. Часть из них посвятят 80-летнему юбилею выставки.
В 2018 году концерты в рамках проекта "Музыка на крыше" проходили по четвергам для любителей классических композиций. По воскресенья там звучала молодежная музыка.
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