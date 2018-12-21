Благотворительная эстафета подарков стартует в парке "Сказка" 22 декабря

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На западе Москвы в парке "Сказка" в Крылатском 22 декабря состоится благотворительная эстафета подарков.

"Дедом Морозом для детей – подопечных благотворительных фондов можно уже в этот уик-энд: акция стартует 22 декабря и продлится до конца года", – говорится в сообщении на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, под опекой фондов, принимающих участие в мероприятии, находятся более четырех тысяч детей. Участники могут принести подарки для них с собой или купить прямо в парке. Подарки будут принимать во всех кассах парка.

Все участники акции получат благодарственные сертификаты и билеты на колесо обозрения.

Кроме того, 22 и 23 декабря, множество ярких культурных, спортивных и кулинарных развлечений ждет гостей фестиваля "Путешествие в Рождество".

Зрелищные ледовые балеты создадут праздничное настроение всем любителям театра в субботу, 22 декабря. На ГУМ-катке представят красочную постановку "Щелкунчик", а в Новопушкинском сквере покажут балет "Золушка".

