Гастрономический фестиваль пройдет в столице 25 и 26 мая

Во дворе Музея Москвы 25 и 26 мая пройдет гастрономический фестиваль "Маркет Местной еды", на котором представят разнообразную уличную еду от новых и уже известных компаний, сообщает пресс-служба музея.
Также запланировано проведение мастер-классов и благотворительных экскурсий.
"41-й по счету Маркет назван "Зеленым", потому что на нем будет собрано все, что нужно для здоровья: невредный стритфуд, зелень, салаты и многое другое. Событие посвящено осознанному потреблению, вниманию к окружающим, внутреннему комфорту и жизненному балансу", – говорится в сообщении.
Кроме гастрономической части, гостей фестиваля ждет йога, медитация, лекции от стилиста растений для интерьеров, выступления диетолога и нутрициолога и много другое.
Кроме того, с 24 мая по 2 июня в столице будет проходить гастрономический фестиваль "Рыбная неделя". Российские производители представят на фестивале более 100 видов рыбы и морепродуктов. Гости фестиваля смогут приобрести рыбную продукцию от предприятий из разных регионов России − от Черноморского побережья до Дальнего Востока.
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