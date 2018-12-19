В "Аптекарском огороде" покажут самую черную в мире орхидею

Фото предоставлено пресс-службой "Аптекарского огорода"

В "Аптекарском огороде" 22 декабря покажут самую черную в мире орхидею в рамках открытия крупнейшего в России X Фестиваля орхидей, хищных растений и суккулентов "Тропическая зима".

"В "Аптекарском огороде" представят самую черную орхидею в мире – фредкларкеару "Черная жемчужина". Посетители смогут увидеть уникальное растение с пряно-сладким ароматом на протяжении нескольких недель в одной из витрин с редкими орхидеями", – рассказала пресс-секретарь Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Ольга Архипова, передает Агентство "Москва".

Она отметила, что создал этот гибрид с черными цветками специалист из Калифорнии Фред Кларк. Архипова также пояснила, что орхидеи не вырабатывают черный пигмент, поэтому орхидея не вполне черная. Речь идет об эффектном единении красных и пурпурных антоцианов. Гибридизаторы доводят лепестки до максимально возможного для орхидеи черного оттенка.

Директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм добавил, что каждый год цветение такой уникальной орхидеи неизменно вызывает ажиотаж у публики. Перед витриной с "Черной жемчужиной" всегда выстраивается огромная очередь с утра до вечера. Чтобы посмотреть на фредкларкеару, люди приезжают из всех городов России и очень расстраиваются, если не успевают увидеть это чудо.

Десятый ежегодный фестиваль орхидей, хищных растений и суккулентов "Тропическая зима" открывается в "Аптекарском огороде" 22 декабря в полдень. Экспозиция будет работать до 7 апреля.