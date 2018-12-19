"Окно в город" покажет световое шоу в честь Нового года и Рождества

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

На портале "Окно в город" 20 декабря можно будет посмотреть онлайн-трансляцию световых шоу, посвященных Новому году и Рождеству, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Представления "Новогодняя Москва" и "Путешествие в Рождество" перенесут на фасад Центрального выставочного зала "Манеж". Трансляция начнется в 18:30 и будет длиться до 22:00.

Световые шоу выполнены в стиле ретрофутуризма. В представлении "Путешествие в Рождество" зрителям покажут винтажный паровоз, конвейер с игрушками и кондитерскую с имбирными пряниками.

В шоу "Новогодняя Москва" можно будет увидеть снежную пургу, зимний городской пейзаж, вечернюю столицу в огнях иллюминации, новогоднюю ель и фейерверк.

Шоу проходят в цикличном режиме – одно за другим с техническими перерывами. Посмотреть представления также можно на сайте mos.ru.

