Видеоэкскурсия о моде в СССР появилась на платформе #Москвастобой

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Видеоэкскурсию о моде и костюмах в СССР представили на медиаплатформе #Москвастобой. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Тематическую лекцию под названием "Искусство костюма СССР в 20-е годы XX века" подготовили специалисты Музея моды. Зрителям покажут репродукции образов, восстановленные по фотографиям и эскизам художников, а также расскажут о ключевых модных тенденциях времени.

"Советские дизайнеры старались создать одежду, которая, с одной стороны, отличалась бы от западных образцов большей сдержанностью и меньшим числом деталей. Но, с другой стороны, вещи должны были отражать прогрессивные идеи нового времени", – рассказала научный сотрудник Музея моды Дарья Лахина.

Специалист подчеркнула, что дизайнеры уделяли значительное внимание цвету, форме и конкретному целевому назначению предметов гардероба. На видеоэкскурсии покажут работы, которые создали Любовь Попова, Владимир Татлин, Вера Мухина и другие.

Посмотреть онлайн-тур можно бесплатно, непосредственно на платформе #Москвастобой. Предварительная регистрация также не требуется.

Ранее в марте в сервисе Russpass и на платформе #Москвастобой появились видеоролики со знаменитостями в рамках проекта "Звездные прогулки". Известные личности – Полина Гагарина, Николай Басков, Николай Дроздов и другие – рассказали о любимых прогулочных местах столицы.

