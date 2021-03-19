Видеоэкскурсия о моде в СССР появилась на платформе #Москвастобой

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Видеоэкскурсию о моде и костюмах в СССР представили на медиаплатформе #Москвастобой. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Тематическую лекцию под названием "Искусство костюма СССР в 20-е годы XX века" подготовили специалисты Музея моды. Зрителям покажут репродукции образов, восстановленные по фотографиям и эскизам художников, а также расскажут о ключевых модных тенденциях времени.
"Советские дизайнеры старались создать одежду, которая, с одной стороны, отличалась бы от западных образцов большей сдержанностью и меньшим числом деталей. Но, с другой стороны, вещи должны были отражать прогрессивные идеи нового времени", – рассказала научный сотрудник Музея моды Дарья Лахина.
Специалист подчеркнула, что дизайнеры уделяли значительное внимание цвету, форме и конкретному целевому назначению предметов гардероба. На видеоэкскурсии покажут работы, которые создали Любовь Попова, Владимир Татлин, Вера Мухина и другие.
Посмотреть онлайн-тур можно бесплатно, непосредственно на платформе #Москвастобой. Предварительная регистрация также не требуется.
Ранее в марте в сервисе Russpass и на платформе #Москвастобой появились видеоролики со знаменитостями в рамках проекта "Звездные прогулки". Известные личности – Полина Гагарина, Николай Басков, Николай Дроздов и другие – рассказали о любимых прогулочных местах столицы.
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