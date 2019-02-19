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13:55

На ВДНХ в марте научат играть на японских барабанах и расскажут о гейшах

досуг фестивали

13:55

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Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Москвичей и гостей столицы пригласили сыграть на японских барабанах вадайко, познакомиться с форматом традиционных посиделок с гейшами и застольными играми, а также попробовать традиционные японские сладости вагаси на фестивале Hinode Power Japan, который состоится 30-31 марта на площадке выставочного павильона №75 на ВДНХ.

"Событие включено посольством Японии в программу официальных мероприятий Года Японии в России. Фестиваль соберет поклонников традиционной и современной японской культуры – музыки, кухни, боевых искусств, видеоигр, аниме, косплея, поп-арта", – сообщили организаторы фестиваля, передает Агентство "Москва".

Посетители фестиваля смогут не только услышать японский барабан, но и сыграть на нем на мастер-классе от участников группы Gyouten.

"На Hinode Power Japan состоится важнейшее для любителей косплея событие – национальный отбор международного чемпионата World Cosplay Summit, победители которого получат право защищать честь страны на всемирном чемпионате косплея в японском городе Нагоя", – уточнили организаторы.

Кроме того, гостей фестиваля познакомят с гастрономическими традициями Японии. Будет организована зона фудкорта с авторскими проектами ресторанов японской кухни и стрит-фуда.

Посетители смогут попробовать мацури – жареную лапшу яки-собу, а также традиционные японские сладости вагаси.

Фестиваль пройдет в столице в восьмой раз. В прошлом году мероприятие посетили более 25 тысяч человек.

В 2018 году самым значимым событием стал World Cosplay Summit (WCS) – крупнейший в мире турнир косплея. Поклонники манги, сериалов и аниме попробовали поразить строгих жюри своими костюмами, а потом сильнейшие приняли участие в выступлении Kawaii Japan.

досуг фестивали

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