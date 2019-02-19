На ВДНХ в марте научат играть на японских барабанах и расскажут о гейшах

Москвичей и гостей столицы пригласили сыграть на японских барабанах вадайко, познакомиться с форматом традиционных посиделок с гейшами и застольными играми, а также попробовать традиционные японские сладости вагаси на фестивале Hinode Power Japan, который состоится 30-31 марта на площадке выставочного павильона №75 на ВДНХ.
"Событие включено посольством Японии в программу официальных мероприятий Года Японии в России. Фестиваль соберет поклонников традиционной и современной японской культуры – музыки, кухни, боевых искусств, видеоигр, аниме, косплея, поп-арта", – сообщили организаторы фестиваля, передает Агентство "Москва".
Посетители фестиваля смогут не только услышать японский барабан, но и сыграть на нем на мастер-классе от участников группы Gyouten.
"На Hinode Power Japan состоится важнейшее для любителей косплея событие – национальный отбор международного чемпионата World Cosplay Summit, победители которого получат право защищать честь страны на всемирном чемпионате косплея в японском городе Нагоя", – уточнили организаторы.
Кроме того, гостей фестиваля познакомят с гастрономическими традициями Японии. Будет организована зона фудкорта с авторскими проектами ресторанов японской кухни и стрит-фуда.
Посетители смогут попробовать мацури – жареную лапшу яки-собу, а также традиционные японские сладости вагаси.
Фестиваль пройдет в столице в восьмой раз. В прошлом году мероприятие посетили более 25 тысяч человек.
В 2018 году самым значимым событием стал World Cosplay Summit (WCS) – крупнейший в мире турнир косплея. Поклонники манги, сериалов и аниме попробовали поразить строгих жюри своими костюмами, а потом сильнейшие приняли участие в выступлении Kawaii Japan.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.