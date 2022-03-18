Москва онлайн покажет экскурсию по Дарвиновскому музею

Фото: vk.com/darwinmuseum

21 марта специально для зрителей Москвы онлайн состоится экскурсия по экспозиции "В мире древних животных", которая открыта в Дарвиновском музее.

Наша планета хранит "память" о древнейших временах. Проводя раскопки и изучая окаменелости, ученые-палеонтологи воссоздают картину прошлого и реконструируют внешний облик вымерших животных.

В ходе экскурсии вы узнаете о возникновении и развитии жизни на Земле, древних обитателях нашей планеты и предках современных животных, увидите родословное древо рептилий и скелеты крупных ящеров.

Смотрите прямую трансляцию 21 марта в 11:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.