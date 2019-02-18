Первая выставка художника Гампельна открылась в музее Пушкина в Москве

В Государственном музее Александра Пушкина открылась первая монографическая выставка Карла Гампельна. Ее приурочили к 225-летию со дня рождения художника, сообщает Агентство "Москва".
Как отметил на открытии глава столичного департамента культуры Александр Кибовский, этому "удивительному" проекту "тесно в рамках одного музея", поэтому вторую часть мероприятия примет Исторический музей. "Здесь большая часть − портретный жанр, там − больше бытовой", − уточнил руководитель ведомства.
По его словам, в проекте принимают участие 23 музея, включая Третьяковскую галерею, Русский музей, ГМИИ имени Пушкина и Государственный Эрмитаж. Любителям искусства представят около 150 работ Гампельна. "Такого комплексного внимательного взгляда на творчество именно этого художника не было", − подчеркнул Кибовский.
В музее Пушкина выставка "Художник Карл Карлович Гампельн" примет первых посетителей 19 февраля. Она будет работать до 19 мая.
Кроме того, 20 февраля в Историческом музее откроется экспозиция "Карл Гампельн. Глухой художник". Там представят порядка 65 произведений мастера из фондов ГИМ, причем большинство из них посетители увидят впервые.
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