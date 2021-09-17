Летние кинотеатры "Москино" завершили работу

Фото: instagram.com/mos_kino

Летние кинотеатры "Москино", расположенные в столичных парках, завершили свою работу 15 сентября. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сезон закрыли "Москино Музеон", "Москино Сокольники" и "Москино Фили".

"Летом открытые площадки были очень популярны среди москвичей. Наши кинотеатры стали одними из самых посещаемых и востребованных у зрителей мест", – говорится в сообщении.

Летом 2022 года "Москино" планирует расширить сеть летних кинотеатров.

Ранее сообщалось о том, что Дептранс вместе с "Москино" выпустил лимитированную серию "Тройки". На картах изображены эскизы к знаменитым работам Юрия Норштейна.