На ВДНХ запустят бесплатные экскурсии для маломобильных и слабослышащих граждан

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Бесплатные экскурсии для маломобильных и слабослышащих граждан начнут проводить в центре "Космонавтики и авиации" на ВДНХ с 21 сентября, сообщает ТАСС.

Обзорные экскурсии для слабослышащих граждан будут проводить по средам, пятницам и воскресеньям в 16:00.

"Главная выставка страны стремится быть удобной и доступной для всех. Ранее экскурсии для слабослышащих стали проводиться на постоянной основе в Центре славянской письменности "Слово". Они оказались очень востребованными, и мы решили распространить этот успешный опыт", – рассказал руководитель пресс-службы ВДНХ Александр Жестков.

По вторникам, четвергам и субботам бесплатные экскурсии будут проводить для маломобильных граждан. Посетителей ждут в 16:00. Экскурсии планируют переводить на русский жестовый язык.

"В центре "Космонавтика и авиация" посетителей познакомят с историей отечественной космонавтики. Им расскажут о первых ракетах и полете Юрия Гагарина, запланированных миссиях на далекие планеты. Гости узнают о том, почему слово "спутник" с 1957 года известно во всем мире и какой аппарат впервые сфотографировал обратную сторону Луны. Экскурсантам покажут полноразмерный макет советской орбитальной станции "Мир" и многое другое", – отметил Жестков.

Индивидуальные бесплатные экскурсии для маломобильных посетителей могут заказать и социальные организации.

Ранее сообщалось, что 25 и 26 сентября можно будет бесплатно посетить один из госмузеев Подмосковья. Такую акцию запустили в рамках "Дня туризма".