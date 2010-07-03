В Музее Победы 17 марта бесплатно покажут фильм "Крымский мост. Сделано с любовью"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В воскресенье, 17 марта, посетителям Музея Победы бесплатно покажут фильм "Крымский мост. Сделано с любовью", передает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр музея.
"В кинотеатре Музея Победы 17 марта состоятся кинопоказы в честь пятилетия вхождения Крыма в состав России", – говорится в сообщении.
Как уточняется, фильм, снятый режиссером Тиграном Кеосаяном, вышел в прокат в 2018 году.
Сеансы начнутся в 14:30 и 17:00.
Ранее сообщалось, что 12 апреля вход в Музей Победы на Поклонной горе сделают бесплатным для посетителей с именем Юрий по случаю празднования Юрьева дня. Гости музея смогут посетить основную экспозицию, а также посмотреть документальный фильм о Герое СССР, легендарном космонавте Георгии Береговом.
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