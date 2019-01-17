Одну из самых дорогих орхидей в мире представят в "Аптекарском огороде"

Орхидею Пафиопедилум Ротшильда, которая считается одной из самых дорогих в мире, представят 18 января "Аптекарском огороде". Об этом сообщили в пресс-службе Ботанического сада МГУ.
"Некогда одно из самых дорогих растений в мире – орхидею Пафиопедилум Ротшильда (Paphiopedilum rothschildianum), или "Золото Кинабалу" – представят днем 18 января на X фестивале орхидей, хищных растений и растений пустынь "Тропическая зима" в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород", говорится в сообщении.
Отмечается, что на момент описания в 1888 году эта орхидея считалась одной из самых дорогих. Как правило орхидея впервые расцветает лишь на 15-м году жизни. На одном соцветии у растения образуется до шести крупных цветков с почти горизонтальными "усами", что позволяет узнать этот вид из сотен других.
Ранее сообщалось, что в рамках фестиваля в "Аптекарском огороде" появились "Кактусы-мутанты". Речь о гимнокалициумах, которые лишены хлорофилла в результате мутаций. Они не способны жить самостоятельно, поэтому после прорастания из семян их прививают на нетребовательные и быстро растущие кактусы-подвои. В итоге формируются растения, не встречающиеся в природе.
Десятый ежегодный фестиваль орхидей, хищных растений и суккулентов "Тропическая зима" открылся в "Аптекарском огороде" 22 декабря. Экспозиция будет работать до 7 апреля.
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