Москва онлайн покажет экскурсию по выставке "Найти Бэнкси"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

17 марта зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть экскурсию по выставке "Найти Бэнкси", которая начнет работу на ВДНХ в этот же день. Экскурсовод расскажет об уличном художнике и его самых узнаваемых произведениях.

Личность Бэнкси до сих пор остается тайной. Его граффити выполнены в технике трафаретной печати. Они появляются в разных городах планеты и вызывают споры – одни считают их произведениями искусства, другие называют проявлением вандализма. Работы художника всегда затрагивают острые социальные, экологические, политические темы.

Посетители выставки увидят более 150 работ, созданных по мотивам произведений Бэнкси, а также аутентичные копии картин и скульптур Бэнкси.

Смотрите прямую трансляцию 17 марта в 15:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.