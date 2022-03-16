Москва онлайн покажет экскурсию по выставке "Найти Бэнкси"

15:58
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
17 марта зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть экскурсию по выставке "Найти Бэнкси", которая начнет работу на ВДНХ в этот же день. Экскурсовод расскажет об уличном художнике и его самых узнаваемых произведениях.
Личность Бэнкси до сих пор остается тайной. Его граффити выполнены в технике трафаретной печати. Они появляются в разных городах планеты и вызывают споры – одни считают их произведениями искусства, другие называют проявлением вандализма. Работы художника всегда затрагивают острые социальные, экологические, политические темы.
Посетители выставки увидят более 150 работ, созданных по мотивам произведений Бэнкси, а также аутентичные копии картин и скульптур Бэнкси.
Смотрите прямую трансляцию 17 марта в 15:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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