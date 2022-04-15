Москва онлайн покажет забег корги и тушение пожара на празднике МЧС

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

17 апреля зрители Москвы онлайн смогут увидеть день открытых дверей в центре гражданской защиты Щелковского городского округа, посвященный дню создания пожарной охраны. Именно в этот день в 1918 году В. И. Ленин подписал декрет "Об организации государственных мер по борьбе с огнем".

Зрителей ждут показательные выступления спасателей и тушение пожара, демонстрация раритетной и современной пожарной техники, выступление оркестра и парад служебных корги. Шестьдесят собак этой породы также примут участие в большом забеге.

Смотрите прямую трансляцию 17 апреля в 10:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.