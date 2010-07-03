Москвичей пригласили в гастрономическое путешествие на площадках "Крымской весны"

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Москвичей и гостей столицы пригласили совершить гастрономическое путешествие по Крымскому полуострову на площадках фестиваля "Крымская весна". С 16 по 18 марта посетителям предложат попробовать блюда разных народов и районов полуострова, сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Гостям фестиваля предложат блюда: баранина тушеная с изюм-эриком и травами, караимские пирожки, кебаб по-симферопольски, манты по-бахчисарайски, мидии, рапаны и многое другое.

На Манежной площади предложат попробовать жареную барабульку, кефаль на гриле, шашлык из филе пеленгаса, жареную ставриду, а также жаренные на мангале пельмени с красной рыбой.

На площади Революции посетителей фестиваля порадуют традиционной крымской выпечкой: эчпочмаками, чуду, крымскими лепешками-кыстыбай с разными начинками, татарскими открытыми пирожками вак балиш, жареными пирожками-перемячами.

На Тверской площади москвичи и гости столицы смогут попробовать шашлык из рапана и мидий, а также традиционный крымско-татарский пирог кубете, пирожки с крымским вареньем, чебуреки и самсу.

Крымские блюда приготовят и на окружных площадках фестиваля. На Городецкой улице можно будет поесть чебуреки с мясом быка, бараниной или сулугуни.

На площади Славы посетителей порадуют татарскими пельмешками юфахаш с бараниной. Также там приготовят барабульку в томатах. Гости площадки на Профсоюзной улице найдут в местных шале крымские сэндвичи, крымский плов и лепешки кыстыбай. Яркие гастрономические впечатления можно будет получить и в парке "Зарядье", где в дни фестиваля пройдет уикенд "Крымская весна".

Ранее стало известно, что на 13 площадках фестиваля "Крымская весна", которые разместятся как в центре, так и за его пределами, гостей ждет разнообразная культурная программа со спектаклями, концертами, творческими вечерами, мастер-классами и спортивными занятиями.