Концерт с музыкой из сериала "Друзья" пройдет в День святого Валентина на ВДНХ

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Концерт с музыкой из сериала "Друзья" пройдет в День святого Валентина в павильоне № 14 на ВДНХ, сообщает пресс-служба выставки.

"Американский ситком о жизни шестерых друзей вошел в историю как самый знаменитый телепроект 90-х годов. 14 февраля в 20:00 вас ждет праздничный концерт с музыкой из легендарного сериала в виртуозном и смелом исполнении Simple Music Ensemble", – говорится в сообщении.

Концерт пройдет в оранжерее павильона № 14. Вход с противоположной стороны от центрального входа в здание. На концерте предусмотрена рассадка зрителей на увеличенном расстоянии и будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические нормы.

Кроме того, в честь Дня святого Валентина столичные площадки подготовили онлайн-программы для влюбленных, а Парк Горького пригласил покататься на коньках под живую музыку.

Ранее сообщалось, что звездные исполнители главных ролей в телесериале "Друзья" вернутся к своим образам в спецвыпуске, который станет продолжением знаменитого шоу. По некоторым данным, серия может быть оформлена как воссоединение не героев, а актеров.