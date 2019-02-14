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12:24

Выходные в парке: химия, бег и муми-тролли

досуг

12:24

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В "Мосгорпарке" представили программу событий в парках столицы в ближайший уикенд.

Парк "Сокольники" приглашает 16 февраля на бесплатную лекцию профессора исторических наук Черемина "Меценаты и благотворительные учреждения в Сокольниках". На лекции вы узнаете, как появился первый в России хоспис, где на территории парка располагался туберкулезный санаторий, оборудованный по последнему слову техники начала ХХ века.

В Парке Горького в субботу в 12:00 пройдет бесплатная экскурсия "14 историй о любви", участники которой узнают о романтических отношениях многих известных пар. Место встречи: у Летнего домика графа Орлова в Нескучном саду. Вечером 17 февраля в live-студии "Медиарубка" на катке выступит музыкальный проект Little Magic Shop.

Традиционно по выходным в саду "Эрмитаж" двери открывает школа керлинга. Любой желающий сможет обучиться этому виду спорта и попробовать себя в командной игре на льду. Регистрация не требуется. Вход – по билетам на каток (350 рублей, прокат коньков – 200 рублей первый час, 100 рублей – каждый последующий).

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

В этом же парке каждое воскресенье с 18:00 до 20:00 на катке с искусственным льдом проходят вечеринки "Ледовый бал" в разных стилях: DISСO, Jazz, Roсk and Roll, Retro, Latina. Регистрация не требуется. Вход – по билетам на каток (350 рублей, прокат коньков – 200 рублей первый час, 100 рублей – каждый последующий).

В саду имени Баумана посетителей приглашают на "Романтическую субботу" на "КиноКатке". На большом экране пройдет показ романтической комедии "Любовный напиток №9". Оплачивается только вход на каток. Цена билета в выходные и праздничные дни — 300 рублей.
В воскресенье в саду состоятся открытые занятия по хатха-йоге и занятие по цигун на свежем воздухе. Для участия в занятии по йоге (в помещении) необходима регистрация по телефону: +7(906)077-44-22, +7(499)381-13-88. Для того, чтобы записаться на занятие по цигуну, которое пройдет на открытой площадке, нужно позвонить по телефону: +7(926)210-34-05. Занятия бесплатные.

Фото: tsaritsyno-museum.ru

Музей-заповедник "Царицыно" в субботу приглашает на кураторскую экскурсию по выставке "Русский интерьер". Выставка проходит в Хлебном доме, вход на экскурсию – по билету в музей. 16 февраля в 17:00 музей-заповедник приглашает на "Мелодии души. Валторна и орган" из цикла "Органные концерты". В программе – музыка европейских композиторов от барокко до современности.

16 февраля в выставочном павильоне "Арт-парк" Измайловского парка состоится второе экспериментальное представление, на котором встретятся музыка, слово и театр. На глазах зрителя будет происходить спонтанное импровизационное действо. Авторские тексты Татьяны Изотовой (поэзия, прозаические этюды) будут оживать под звуки электрогитары испанца Анхеля Онтальвы. Особенность представления в том, что гитара будет "понимать" контекст через энергетику музо-декламации, ловя оттенки голоса и творя вместе с ними единое драматургическое действо. Вход свободный.

В парке "Зарядье" в воскресенье состоится лекция Лейлы Адамян "Гармония пары, репродуктивное здоровье, активное долголетие. Как сохранить баланс". Тема – сохранение репродуктивного здоровья. Вход свободный, лекция состоится в Заповедном посольстве.

Фото: vk.com/parkmitino

Ландшафтный парк "Митино" 16 февраля до позднего вечера станет полигоном испытаний. Экстремальное приключение будет состоять из препятствий в виде снежных лабиринтов, ледяных горок и десятка других непростых испытаний. Участие в забеге платное, от 500 рублей для – детей, от 3700 рублей для – взрослых.

Музей-заповедник "Коломенское" приглашает на "Творческую Одиссею. Памяти тех, кто остался на берегу" из цикла "Камерные вечера в Коломенском". Концерт пройдет в фойе "Театральной хоромины" дворца царя Алексея Михайловича. В исполнении солистов Государственного академического симфонического оркестра им. Е. Ф. Светланова прозвучит Фортепианный квартет соль минор Моцарта и Фортепианный квинтет Брамса. Цена билета – 350 рублей.

Усадьба "Измайлово" 17 февраля приглашает в зал "Под сводами" послушать венских классиков – Гайдна, Моцарта и Бетховена в исполнении скрипки и виолончели с фортепиано.

Музей-усадьба "Люблино" приглашает во дворец Дурасова на иммерсивную программу для детей "Скандинавские сказки". Цена билета – 350 рублей.

Фото: depositphotos/wedmoscow

В парке "Фили" 17 февраля состоится увлекательное событие, организуемое для участников проекта "Московское долголетие". По просьбам жителей в парке будет проведена интерактивная развлекательная программа "Серебряный возраст", в рамках которой состоятся соревнования по русскому лото.

Парк "Северное Тушино" 17 февраля приглашает уникальное химическое шоу. В программе шоу – эксперименты для детей. Например, "химический светофор" – магические превращения в колбе, "теплый снег" – настоящее зимнее волшебство, и хит всех представлений – полимерные "червячки". Они очень нравятся детям, каждый ребенок сможет забрать червячка себе домой. Цена билета – 600 рублей, в день представления – 800 рублей.

досуг

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