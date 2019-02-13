Выставку работ Фриды Кало и Диего Риверы продлили до 12 марта

Фото: пресс-служба департамента культуры Москвы

Работу выставки, посвященной творчеству мексиканской художницы Фриды Кало и ее мужа Диего Риверы, в ЦВЗ "Манеж" продлят до 12 марта, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Выставка произведений Фриды Кало и Диего Риверы – одно из самых популярных и обсуждаемых культурных событий сезона. Она интересна и москвичам, и туристам: экспозицию уже посетили около 200 тысяч человек. Учитывая это, принято решение продлить ее до 12 марта. Так что, если вы пока не успели побывать на выставке, впереди целый месяц", – рассказала Наталья Сергунина.

Выставка "Viva la Vida. Фрида Кало и Диего Ривера. Живопись и графика из музейных и частных собраний" – первая масштабная выставка работ знаменитой пары художников, открылась в Москве 21 декабря.

Экспозиция состоит из рисунков, живописных полотен, графики и литографии. Из Музея Долорес Ольмедо (Мехико) в Москву была привезена полная коллекция работ Фриды Кало – 26 картин, включая знаменитые "Несколько царапин" и "Сломанная колонна". Среди работ Риверы представлены "Нож и фрукты перед окном", "Семья", серия картин "Русские дети".

Также среди работ – ранее не экспонировавшиеся в России произведения из собрания ГМИИ имени Пушкина, живопись и графика из частных собраний Европы и Латинской Америки. Экспозицию дополняет специальная культурно-образовательная программа: лекции, кинопоказы, театральные постановки и перформансы.



Экскурсия по выставке художницы Фриды Кало

Организаторы выставки рассказали, что в "Манеж" 14 февраля могут опасть бесплатно и без очереди посетители, которые одеты в костюмы Фриды Кало и Диего Риверы. Авторы лучших нарядов получат памятные сувениры. За самый оригинальный образ организаторы пообещали оплатить проживание в одном из мексиканских отелей. Также 14-16 февраля на выставке будет работать beauty-зона, где гостям сделают бесплатно макияж, который носила художница Фрида Кало.