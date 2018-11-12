"Аптекарский огород" разыграет семена пикантной тропической клитории

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Перед открытием крупнейшего в России фестиваля орхидей и хищных растений "Аптекарский огород" разыграет семена тропической клитории. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря Ботанического сада МГУ Ольгу Архипову.

Растение, о котором идет речь, встречается в умеренных регионах Америки и Азии. Клиторию "Аптекарскому огороду" подарил Пермский ботанический сад.

"Куратор тропических растений Виталий Аленкин лично подарит по одному стручку с семенами клитории пяти счастливчикам, которые примут участие в розыгрыше в Instagram сада", – отметила Архипова, подчеркнув, что итоги розыгрыша подведут 1 декабря.

Она добавила, что научное название рода происходит от латинского слова clitoris – из-за внешнего сходства цветка с женским половым органом. Одна только табличка с названием растения пользуется популярностью у посетителей ботанического сада.

На прошлой неделе в "Аптекарском огороде" расцвел банан заостренный. Высота растения составляет два метра, однако его плоды находятся на уровне глаз посетителей.