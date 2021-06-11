Праздничная программа ко Дню России пройдет на ВДНХ с 12 по 14 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

На ВДНХ с 12 по 14 июня пройдет праздничная программа ко Дню России, в рамках которой москвичи и гости города смогут посетить мероприятия в центрах "Космонавтики и авиации", "Слово" и на других площадках. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"В программе ВДНХ ко Дню России – экскурсии, мастер-классы, квесты и выступления уличных музыкантов. Часть событий продлится все выходные – с 12 по 14 июня", – рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Отмечается, что для посещения некоторых мероприятий нужно будет купить входной билет в павильон.

12 июня на 15 локациях будут выступать уличные музыканты, которые исполнят произведения в жанрах джаз, рок, поп и фолк. А в центрах "Космонавтика и авиация" и "Слово" в этот день пройдут бесплатные экскурсии.

В "Москвариуме" 12 июня в 11:00 и 18:00 будут организованы бесплатные тематические экскурсии "Водные ресурсы России" по экспозиции океанариума. Посетителям расскажут об обитателях Белого, Черного и Японского морей. Также гости центра смогут увидеть тренировки нерп. Желающим необходимо записаться по телефону 8 (499)677-77-77. Также необходимо купить входной билет в океанариум.

Ранее сообщалось, что туристический сервис Russpass открывает ко Дню России фотовыставку о путешествиях. На экспозиции представлено 30 уникальных снимков, сделанных тревел-блогерами. На кадрах видно, как извивается река Калаус в Ставропольском крае, садится солнце за горы Ингушетии, плещутся огромные киты в заливах Шантарских островов Хабаровского края.