Около 40 российских мультиков бесплатно покажут в кинотеатрах "Москино"

Фото: кадр из мультфильма "Лекарство от послушности", режиссер Татьяна Киселева
С 13 по 17 марта в кинотеатрах сети "Москино" пройдут бесплатные показы 39 новых российских анимационных картин. Киносеансы пройдут в рамках XXIV Открытого российского фестиваля анимационного кино.
Как сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу сети, отечественные мультфильмы покажут в восьми кинотеатрах: "Березке", "Вымпеле", "Искре", "Сатурне", "Спутнике", "Полете", "Туле" и "Юности". Вход на показы свободный, в порядке живой очереди. Подробную информацию можно найти на сайте сети кинотеатров.
Всего в рамках показов для юных зрителей подготовлено шесть программ. Все они рассчитаны на детей разного возраста. Для каждой возрастной категории проведут показы по два блока из нескольких коротких мультфильмов. Продолжительность каждого блока составляет около часа. Всего пройдет 24 бесплатных киносеанса.
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