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14:57

Биатлон на коньках и квест по следам полярных медведей. Чем заняться в выходные в парках

досуг парки

14:57

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В выходные, 12 и 13 января, по прогнозам синоптиков, в столице ожидается потепление. Значит можно не сидеть дома и провести время в парках в компании семьи и друзей. Тем более московские парки подготовили для горожан насыщенную программу.

Как сообщили в пресс-службе Мосгорпарка, сразу в пяти столичных парках, среди которых сад "Эрмитаж", парк "Сокольники", Парк Горького и другие, пройдут увлекательные мастер-классы, соревнования и музыкальные представления.

В субботу, 12 января, в саду "Эрмитаж" заработает школа керлинга. На катке с искусственным льдом гостей парка будут ждать профессиональные тренеры, ровный лед и отличное настроение. Любой желающий сможет обучиться этому интереснейшему виду спорта и попробовать себя в командной игре на льду. На следующий день в "Эрмитаже" устроят вечеринку на льду. Регистрация не требуется. Вход по билетам на каток.

В Парке Олимпийской деревни 12 января пройдут соревнования по лыжным гонкам среди детей и взрослых на дистанции 1, 2 и 3 километра, а также соревнования по выполнению нормативов комплекса ГТО. Победителям будут вручены памятные призы. Регистрация участников начнется с 11:00. А в Парке 50-летия Октября 13 января пройдут соревнования юных хоккеистов "Золотая шайба".

В парке "Сокольники" в воскресенье пройдут соревнования по биатлону на коньках "Скайшутинг". К участию в соревновании допускаются дети от 7 лет. Регистрация начнется в 11.00 у входа на каток "Гигант". А накануне в парке проведут церемонию награждения победителей конкурса детского рисунка "Птицы глазами детей – 2018".

В Парке Горького 12 и 13 января будет работать выставка "–273. Ледяной космос", которая представляет собой сочетание светового космического шоу и ледовых скульптур, выполненных лучшими скульпторами России и Европы. Стоимость входного билета составляет 450-550 рублей. А в Бабушкинском парке в выходные пройдет танцевальный ретро-фестиваль. Там же 13 января можно будет принять участие в увлекательном квесте "Путешествие на Северный полюс".

Гостей ландшафтного парка "Митино" ждет увлекательное путешествие на Северный полюс с тематическими ростовыми куклами по следам полярных медведей. Участникам нужно будет найти затерянный в снегах сундук с призами и слепить снеговиков в компании с веселыми аниматорами. В музее ВМФ в парке "Северное Тушино" 12 января пройдут лекция "Кругосветная экспедиция Крузенштерна" и встреча с летчиком-космонавтом Михаилом Тюриным. А в саду имени Баумана проведут рождественский разговорный вечер на английском языке и мастер-класс "Яблоки в карамели".

досуг парки

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