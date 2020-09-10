Однофамильцы танковых асов смогут бесплатно посетить площадку боевой техники Музея Победы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Однофамильцы танковых асов времен Великой Отечественной войны смогут бесплатно побывать на площадке боевой техники Музея Победы в День танкиста, который отмечается 13 сентября. Для этого необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, в кассах музея.

В акции могут принять участие однофамильцы советских танкистов – Зиновия Колобанова, Александра Бурды, Дмитрия Лавриненко, Василия Брюхова и Николая Моисеева. Площадка будет открыта с 10:00 до 20:00. В этот день в музее будет проходить масштабная образовательная программа.

Кроме того, на новой выставке "Броня крепка" будет представлено более 100 раритетов Музея Победы из танковой отрасли. Гостям представят уникальные фотографии, документы и макеты советских бронемашин. Также во время экскурсий гиды расскажут о самых успешных разработках отечественных танкостроителей.

На открытой площадке посетители смогут присоединиться к квесту "Экипаж машины боевой", участники которого узнают о самых ярких страницах времен Великой Отечественной войны и самых интересных образцах бронетехники. Более подробную информацию о мероприятиях можно узнать на сайте музея.

Ранее на медиаплатфоорме #Москвастобой появились экскурсии, мастер-классы и аудиоспектакли, посвященные Великой Отечественной войне. Как уточняется, онлайн-экскурсии, посвященные освободительной миссии Красной армии в Европе, судьбе культурных ценностей в военные годы, советским автомобилям 1930–1940-х годов, представил Музей Победы.