Музей Победы 8 Марта посетили около 2 тысяч женщин

Фото: Агентство "Москва"/Максим Денисов

Музей Победы 8 Марта посетили почти две тысячи женщин. Вход для них в музей в этот день был бесплатным.

Как сообщает информационный центр музея, для посетительниц была подготовлена специальная праздничная программа. В исполнении студентов Российской академии музыки имени Гнесиных прозвучали эстрадные, джазовые и классические музыкальные композиции. А дети смогли сделать подарки своим мамам во время бесплатных художественных мастер-классов "Цветы для мамы". В кинозале музея прошли бесплатные кинопоказы.

Ранее сообщалось, что посетительницам Музея Победы в честь 8 Марта подарили около 1000 тюльпанов. В этом году музей стал одной из площадок всероссийской акции "Вам, любимые!".

В музее также организовали культурную программу. Перед ступенями музея состоялся весенний флешмоб. Активисты выстроились в огромную "живую" восьмерку, чтобы поздравить женщин с праздником.

Всего на 8 Марта москвичкам в столичных парках подарили около 15 тысяч тюльпанов. Праздничную программу предложили 18 парков Москвы, посетительниц ждали концерты, квесты, мастер-классы, экскурсии.