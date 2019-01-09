Мультфильмы о природе покажут в Москве

В столичных экоцентрах покажут мультфильмы об экологии и природе для детей и подростков. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на сообщение пресс-службы Мосприроды.
Видеопоказы пройдут в 12:00 в субботу, 12 января. Отмечается, что мультфильм в "Кузьминках-Люблино" подойдет для юных зрителей от четырех лет. В экоцентре "Воробьевы горы" ждут зрителей постарше – для них приготовили документальные отечественные и зарубежные фильмы. Также показы состоятся в экоцентрах "Конный двор", "Царская пасека", "Кусково", в экоклассе на улице Родионовская и парке "Сказка".
Кроме того, в открытом лектории "Пчелиная среда" в "Царской Пасеке" проходят лекции и интерактивные занятия, посвященные вопросам пчеловодства, климата, ресурсосбережения, орнитологии и ботаники. В "Кузьминках" проходят эколого-просветительские занятия кружка "Эко-почемучки". Занятия кружка проходят в самых разных форматах, чтобы его участники не заскучали: лекции, эксперименты, мастер-классы, экскурсии по парку, эко-игры, просмотр познавательного видео, красочных презентаций и слайд-шоу, тематические краеведческие уроки.
В начале декабря 2018 года в лесопарке "Кусково" открылась бесплатная детская школа экскурсоводов-экологов. Дети в возрасте от 12 лет смогут посещать интерактивные тематические лекции, мастер-классы и практические занятия. Занятия проходят до мая по четвергам с 15:00 до 16:00.
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