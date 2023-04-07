Москва онлайн покажет экскурсию по базовому блоку орбитальной станции "Мир"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

10 апреля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть экскурсию по базовому блоку орбитальной станции "Мир". Это полноразмерный макет, выставленный в Музее космонавтики на ВДНХ.

В ходе прямого эфира вы узнаете, в каких условиях космонавты проводят дни, часы, недели, месяцы. Вы увидите две индивидуальные каюты космонавтов, герметичный рабочий отсек с центральным блоком управления, обеденный стол и санузел.

Смотрите прямую трансляцию 10 апреля в 10:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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