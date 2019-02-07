Исторический музей будет работать бесплатно 9 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева
Москвичам и гостям столицы вновь напомнили, что Государственный исторический музей на Красной площади 9 февраля будет работать бесплатно.
Для гостей подготовлены праздничные мероприятия: историческая викторина, квест, мастер-классы, экскурсии, музыкальные и театральные программы. Музей будет открыт с 10:00 до 21:00.
"Весь день в музее будут исторические реконструкции. Реконструкторы будут гулять по залам, рассказывать детям об оружии и доспехах, книгопечатании, помогут сделать открытку с изображением музея", – сообщили в пресс-службе музея.
Посетители также смогут получить 90%-е скидки на экскурсии, праздничный тариф составит 100 рублей. Для свободного посещения 9 февраля также будут открыты собор Василия Блаженного, палаты бояр Романовых на Варварке, Музей Отечественной войны 1812 года и выставочный комплекс на площади Революции.
"Это наш город": Исторический музей можно будет бесплатно посетить 9 февраля
Ранее сообщалось, что Государственный исторический музей усиливает меры безопасности в связи с инцидентом, который произошел в Третьяковской галерее. Усилен физический контроль за экспозицией, а также решается вопрос об ужесточении контроля на входах и выходах.
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