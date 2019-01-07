Рождественские угощения раздают на катке у станции МЦК Лужники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Посетителей катка у станции МЦК Лужники 7 января угощают пряниками и бесплатными напитками. О праздничной акции сообщается в микроблоге столичной подземки в Twitter.

В пресс-службе уточнили, что акция проводится совместно с программой лояльности карты "Тройка". "Сегодня вместе с программой лояльности карты "Тройка" − "Город" бесплатно угощаем вас чаем, кофе, безалкогольными глинтвейном с медовухой и раздаем пряники!" − сказано в сообщении подземки. Раздавать угощения будут до конца дня.

Отмечается, что тем, кто хочет получить бесплатный напиток и выпечку, достаточно зарегистрироваться в программе лояльности "Город". Причем сделать это можно прямо на месте, где именно − покажут артисты в костюмах Деда Мороза и Снегурочки.

Бесплатный каток у входа на станцию МЦК Лужники открыли 30 декабря. Ледовая площадка из синтетического льда работает ежедневно до 15 января с 10:00 до 24:00. Ее площадь составляет порядка 200 квадратных метров. Одновременно там могут кататься около 30 человек. Рядом с катком есть ячейки для хранения вещей и пункт проката коньков.