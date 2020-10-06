Москва онлайн: Алексей Ретеюм проведет экскурсию по местам силы в "Аптекарском огороде"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

7 октября в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" состоится презентация первого мобильного аудиогида "Место силы. Аптекарский огород".

С его помощью посетители узнают о тропических оранжереях, саде лекарственных трав, лиственнице Петра Великого, магнолиях, пасеке, бассейне с черепахами и многом другом.

Москва онлайн в прямом эфире совершит путешествие по маршруту в сопровождении директора "Аптекарского огорода" Алексея Ретеюма, голосом которого и говорит аудиогид.

Смотрите трансляцию экскурсии 7 октября в 13:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.