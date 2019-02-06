Гости Московского зоопарка не увидят жирафа, антилопу и зебр 6 февраля

В Московском зоопарке 6 февраля не будет работать павильон "Копытные Африки". Павильон закроют для проведения плановых работ. Посетители смогут посмотреть на жирафа, зебр Греви, страуса, антилоп дикдик и других представителей африканской фауны уже в ближайшее время, сообщает пресс-служба зоосада.
"А пока приглашаем вас заглянуть в павильон "Террариум", полюбоваться на его ярких чешуйчатых обитателей или отправиться в гости к пернатым, содержащимся в павильоне "Птицы и бабочки", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Московский зоопарк подготовил специальную программу для своих гостей ко Дню всех влюбленных. Впервые за эту зиму можно будет стать свидетелями массовых показательных кормлений животных.
К примеру, посетители зоосада 14 февраля смогут увидеть, как азиатские слоны лакомятся печеньем в форме сердечек-валентинок, полярные медведи едят фруктовый лед, а обезьяны – свежую клубнику.
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