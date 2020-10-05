Московский планетарий подготовил онлайн-программу ко Всемирной неделе космоса

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Московский планетарий подготовил онлайн мероприятия в честь Всемирной недели космоса и 65-летия со дня основания космодрома Байконур, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, в соцсетях планетария пройдет эфир с экспертом и будут разыграны призы.

Так, в викторине "Секреты Урании" на страницах планетария в соцсетях "ВКонтакте", Facebook и Instagram будут опубликованы вопросы. Все желающие с 7 по 20 октября могут разместить у себя в соцсетях фото с ответами. Участникам необходимо поставить отметку аккаунта Московского планетария и хештег #СекретыУрании. С более подробными правилами участия можно ознакомиться на сайте планетария или в соцсетях.

6 октября в 18:00 состоится прямой эфир с кандидатом физико-математических наук популяризатором астрономии и членом ученого совета Московского планетария Михаилом Шевченко.

Онлайн-трансляция будет посвящена интересным фактам и двум юбилейным датам, связанным с Луной. Прямой эфир пройдет на YouTube-канале планетария и в соцсетях. Все желающие смогут задать вопросы эксперту онлайн.

Ранее стало известно, что ВДНХ третий год подряд присоединяется к Всемирной неделе космоса. С 3 по 10 октября на странице главной выставки страны в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте" пройдут бесплатные тематические лекции о покорении космоса и новая экскурсия центра "Космонавтика и авиация". Мероприятия будут транслироваться в прямом эфире.

Для самых маленьких пользователей Instagram организуют творческий конкурс "Мой первый спутник". Присоединиться к нему можно будет в течение всей праздничной недели – с 3 по 10 октября. Участникам нужно будет нарисовать искусственный спутник Земли или смастерить его модель из подручных материалов.

