Карнавал и гала-концерт ждут москвичей в День святого Патрика

Фестиваль "Неделя Ирландии" пройдет в Москве с 13 по 24 марта. Его кульминацией станет карнавал в "Сокольниках", посвященный Дню святого Патрика, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов.
Карнавал состоится 16 марта, накануне праздника покровителя Ирландии. В этот день тысячи горожан вместе с музыкантами и артистами уличных театров станут участниками костюмированного шествия.
Помимо этого, для поклонников ирландской культуры устроят восьмичасовой гала-концерт "День и ночь святого Патрика". Среди тех, кто выступит на сцене"Известия Hall" будут группы Damien Mullane Band, The Clover Rovers, певица Pauline Scanlon и оркестр волынщиков City Pipes.
В программу фестиваля включены более 30 мероприятий. Горожан ждут кинопоказы, концерты, танцевальные шоу, выставки видеоарта, а также лекции ирландских ученых.
А в киноцентре "Октябрь" состоится Фестиваль ирландского кино, в афише которого 10 полнометражных картин. Фильмы покажут на английском языке с русскими субтитрами.
Помимо этого, 17 марта в мультимедийном зале Дома Скрябина на Арбате детям расскажут о легендах и мифах Ирландии. А взрослых могут заинтересовать показы авторского спектакля Джо Бреннана "Шепот моря" в театральном пространстве Community Stage.
Ранее стало известно, что с 16 марта по 23 апреля в столице покажут 13 спектаклей в рамках проекта "Золотая маска" в городе". Показы пройдут на улицах, площадях, в парках, музеях, на вокзалах, в библиотеках и офисных центрах.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.