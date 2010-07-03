Карнавал и гала-концерт ждут москвичей в День святого Патрика

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Фестиваль "Неделя Ирландии" пройдет в Москве с 13 по 24 марта. Его кульминацией станет карнавал в "Сокольниках", посвященный Дню святого Патрика, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов.

Карнавал состоится 16 марта, накануне праздника покровителя Ирландии. В этот день тысячи горожан вместе с музыкантами и артистами уличных театров станут участниками костюмированного шествия.

Помимо этого, для поклонников ирландской культуры устроят восьмичасовой гала-концерт "День и ночь святого Патрика". Среди тех, кто выступит на сцене"Известия Hall" будут группы Damien Mullane Band, The Clover Rovers, певица Pauline Scanlon и оркестр волынщиков City Pipes.

В программу фестиваля включены более 30 мероприятий. Горожан ждут кинопоказы, концерты, танцевальные шоу, выставки видеоарта, а также лекции ирландских ученых.

А в киноцентре "Октябрь" состоится Фестиваль ирландского кино, в афише которого 10 полнометражных картин. Фильмы покажут на английском языке с русскими субтитрами.

Помимо этого, 17 марта в мультимедийном зале Дома Скрябина на Арбате детям расскажут о легендах и мифах Ирландии. А взрослых могут заинтересовать показы авторского спектакля Джо Бреннана "Шепот моря" в театральном пространстве Community Stage.

Ранее стало известно, что с 16 марта по 23 апреля в столице покажут 13 спектаклей в рамках проекта "Золотая маска" в городе". Показы пройдут на улицах, площадях, в парках, музеях, на вокзалах, в библиотеках и офисных центрах.