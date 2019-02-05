"Ночь ужасов" пройдет на ВДНХ

На ВДНХ на катке "Ракета" 9 февраля состоится "Ночь ужасов". Мистическое мероприятие начнется в 17:30 и завершится в 22:30. Все желающие смогут поучаствовать в викторинах, проверить свои знания фильмов ужасов, а также испытать себя, говорится на сайте ВДНХ.
"Для тех, кто мечтает примерить на себя образ героя Фредди Крюгера или Франкенштейна, будет работать "Салон ужасающей красоты". Здесь можно будет сделать фотографию на память с "Мертвыми невестами", – говорится в сообщении.
Зона "Сыграй в ящик" станет главным элементом мероприятия. Зону оформят в стиле Дня мертвых, который отмечают в Мексике.
Гостям предложат доказать свою смелость, опустив руки в "черную мистическую коробку, полную страха".
С 30 ноября на ВДНХ работает "Город зимы". Для гостей впервые в истории выставки устроили сразу два катка: "Ракета" на площади Промышленности и "Цветник" на Центральной аллее между фонтанами "Дружба народов" и "Каменный цветок". Также в первый раз для посетителей заработала площадка для командной игры в снежки.
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