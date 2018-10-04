Мастер-классы по фотографии пройдут в "Аптекарском огороде"

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В "Аптекарском огороде" в октябре и ноябре организуют бесплатные тематические мастер-классы по фотографии, сообщили в пресс-службе Ботанического сада.

Темой занятия 11 октября будет "Ритм и перспектива в фотографии", 18 октября – "Свет в фотографии", 1 ноября – "Композиция в фотографии" и 8 ноября – "Экспозиция в фотографии". Уроки проведут представители сети фотостудий R2photos.

Продолжительность мастер-класса составит около одного часа. Зарегистрироваться на занятие можно на сайте "Аптекарского огорода".

Сообщается, что в выходные и в дни проведения уроков в кассе сада будут раздавать сертификаты на подарок в виде фотосессии.