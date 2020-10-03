Посещаемость кинотеатров "Москино" увеличилась в сентябре на 83,9%

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Посещаемость кинотеатров "Москино", которые открылись 1 августа после снятия ограничений, в сентябре выросла на 83,9% по сравнению с прошлым месяцем, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу киносети.

"Помимо "Довода" и "Мулан", самыми популярными фильмами в сентябре стали "После. Глава 2" и "Вратарь Галактики", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что "Космос", "Спутник", "Березка" и летний кинотеатр "Москино Музеон" являются наиболее популярными кинотеатрами у горожан.

Как уточняется, значительная часть зрителей посещает не только репертуарные показы, но и фестивали.

"Программа фестиваля – краткий путеводитель по самым странным и увлекательным маршрутам кинематографического сезона. Почти на все показы пришло максимальное количество зрителей, учитывая сокращенную вдвое заполняемость зала", – отметили в пресс-службе.

Кроме того, большой популярностью в сентябре пользовались и бесплатные показы картин.

Роспотребнадзор ранее дал рекомендации контролерам кинотеатров регулярно проверять наличие защитных масок у посетителей в зрительных залах.

Глава столичного управления ведомства Елена Андреева считает, что контролировать использование масок по назначению необходимо каждые 10–15 минут во время сеанса.

Ранее стало известно, что на территории РФ запретят запирать двери во время мероприятий в культурно-просветительских и зрелищных учреждениях. Документ вступит в силу с 1 января 2021 года.