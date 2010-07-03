Участники "Дня помидорки" смогут порисовать томатной пастой

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Посетители праздника "День помидорки" получат возможность порисовать томатной пастой, а также сделать помидор из сладкой ваты. Об этом сообщает пресс-служба ботанического сада МГУ "Аптекарский огород".

"В рамках праздника планируется множество тематических "томатных" развлечений для взрослых и детей: познавательная лекция о томатах, мастер-класс и дегустация блюд из томатов, лепка помидорок из глины, рисование томатной пастой, роспись пряников в виде помидорок, необычный "томатный" аквагрим, мастер-класс по созданию помидорок из сладкой ваты, шоу мыльных пузырей и многое другое", – рассказал представитель сада.

Мероприятие пройдет в ботаническом саду МГУ 5 июля. В течение следующих двух месяцев посетители "Аптекарского огорода" смогут понаблюдать за ростом различных сортов томатов и продегустировать их.

"По мере созревания овощей специалисты ботанического сада будут открывать грядки для посетителей, чтобы все желающие могли попробовать их на вкус", – отметили в пресс-службе.

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