Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

12:23

Участники "Дня помидорки" смогут порисовать томатной пастой

досуг праздники

12:23

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Посетители праздника "День помидорки" получат возможность порисовать томатной пастой, а также сделать помидор из сладкой ваты. Об этом сообщает пресс-служба ботанического сада МГУ "Аптекарский огород".

"В рамках праздника планируется множество тематических "томатных" развлечений для взрослых и детей: познавательная лекция о томатах, мастер-класс и дегустация блюд из томатов, лепка помидорок из глины, рисование томатной пастой, роспись пряников в виде помидорок, необычный "томатный" аквагрим, мастер-класс по созданию помидорок из сладкой ваты, шоу мыльных пузырей и многое другое", – рассказал представитель сада.

Мероприятие пройдет в ботаническом саду МГУ 5 июля. В течение следующих двух месяцев посетители "Аптекарского огорода" смогут понаблюдать за ростом различных сортов томатов и продегустировать их.

"По мере созревания овощей специалисты ботанического сада будут открывать грядки для посетителей, чтобы все желающие могли попробовать их на вкус", – отметили в пресс-службе.

Ранее Сергей Собянин пригласил москвичей на бесплатную выставку "Москва. Город меняется для вас".

Читайте также

досуг праздники

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика