Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

03:15

Фильмы с участием Ирины Муравьевой бесплатно покажут в Москве

досуг кино культура

03:15

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

В кинотеатрах сети "Москино" пройдет ретроспектива фильмов с участием Ирины Муравьевой.

Бесплатные кинопоказы приурочены к 70-летнему юбилею актрисы, который она отмечает 8 февраля, передает портал мэра и правительства Москвы.

В программу войдут четыре киноленты – "Карнавал", "Москва слезам не верит",
"Самая обаятельная и привлекательная", а также малоизвестная картина "Хочу быть министром".

Фильмы покажут в кинотеатрах "Вымпел", "Космос", "Молодежный" и "Тула". Полное расписание показов доступно на сайте "Москино".

31 января Сергей Собянин сообщил, что бесплатные показы фильмов о войне пройдут в кинотеатрах сети "Москино" с 1 по 14 февраля.

Читайте также

досуг кино культура

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика