Фильмы с участием Ирины Муравьевой бесплатно покажут в Москве

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

В кинотеатрах сети "Москино" пройдет ретроспектива фильмов с участием Ирины Муравьевой.

Бесплатные кинопоказы приурочены к 70-летнему юбилею актрисы, который она отмечает 8 февраля, передает портал мэра и правительства Москвы.

В программу войдут четыре киноленты – "Карнавал", "Москва слезам не верит",

"Самая обаятельная и привлекательная", а также малоизвестная картина "Хочу быть министром".

Фильмы покажут в кинотеатрах "Вымпел", "Космос", "Молодежный" и "Тула". Полное расписание показов доступно на сайте "Москино".

31 января Сергей Собянин сообщил, что бесплатные показы фильмов о войне пройдут в кинотеатрах сети "Москино" с 1 по 14 февраля.