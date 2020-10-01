Москва онлайн: пресс-показ спектакля "Бульба. Пир" пройдет в ТКЗ "Дворец на Яузе"

Фото: предоставлено пресс-службой Театра на Бронной

2 октября в театрально-концертном зале "Дворец на Яузе" состоится пресс-показ спектакля Театра на Бронной "Бульба. Пир". Спектакль является фантазией режиссера Александра Молочникова. Он создан по мотивам произведения Николая Гоголя "Тарас Бульба".

В центре сюжета оказываются не только взаимоотношения отца и сына, но и история любви Андрия Бульбы, сына казачьего воеводы, и девушки Хелены, дочери европейского политика. Зрителям предстоит узнать, возможен ли счастливый конец у этой истории.

Смотрите трансляцию 2 октября в 14:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.