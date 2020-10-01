Москва онлайн покажет экскурсию по Московской международной биеннале "Золотая пчела 14"

01 октября, 15:07
Фото: предоставлено организаторами
2 октября Москва онлайн покажет экскурсию по Московской международной биеннале графического дизайна "Золотая пчела 14". Президент биеннале Сергей Серов расскажет о мероприятии и проведет по экспозиции, на которой представлены плакаты лучших дизайнеров со всего мира.
В этом году биеннале проходит в 14-й раз и включает в себя 14 конкурсных номинаций, а также ряд специальных проектов. Девиз "Золотая пчела 14" – "(Не)реально".
Тема биеннале этого года – "Плакат без границ". Всего на биеннале поступило более 30 тысяч конкурсных работ из 78 стран. Церемония награждения лучших пройдет 10 октября.
Биеннале – одно из важнейших событий в мировом дизайнерском календаре, самый крупный в мире смотр плакатов и других видов графического дизайна. Англоязычная версия названия – Golden Bee Global Biennale. Мероприятие проводится с 1992 года под руководством заведующего кафедрой дизайна Школы дизайна ИОН РАНХиГС, кандидата искусствоведения Сергея Серова.
Смотрите трансляцию 2 октября в 14:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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