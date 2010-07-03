Почти все площадки "Московской Масленицы" расположились не в центре города

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Большинство площадок фестиваля "Московская Масленица", стартовавшего 1 марта, находятся за пределами центрального округа. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

"18 площадок размещаются непосредственно в округах. Гостей ждут кулинарные и творческие мастер-классы, подвижные игры, выступления уличных театров, концерты и другие развлечения", – пояснил руководитель ведомства, напомнив, что на фестивале москвичи попробуют продукцию фермеров из 20 регионов России.

В прошлом году, по словам Немерюка, фестиваль посетили более четырех миллионов человек. Власти рассчитывают, что в этот раз их будет не меньше.

"Программа гастрономическая достаточно шире. К тому же сейчас Год театра – наши коллеги из "Золотой маски" привезли большое количество уличных театров, которые выступят на городских пространствах", – уточнил руководитель департамента.

В дни фестиваля горожане познакомятся с рецептами блинов из разных стран и узнают о дореволюционных праздничных традициях. Кроме того, по случаю масленичной недели Москву украсят более 200 декоративных конструкций.

