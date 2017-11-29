Переезд через пути МЦК построят в Лефортово‍

29 ноября, 14:19
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Москомэкспертиза согласовала проект строительства переезда через железнодорожные пути МЦК в ЮВАО. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По словам председателя комитета Валерия Леонова, передает Агентство "Москва", дорога-переезд пройдет через пути МЦК от улицы Пруд Ключики до 1-й Фрезерной улицы.
Это позволит улучшить транспортное обслуживание юго-востока столицы.
"В рамках проекта предусматривается реконструкция улицы Пруд Ключики с расширением проезжей части до четырех полос движения, строительство бокового проезда вдоль улицы для въезда−выезда автотранспорта на прилегающую территорию и устройство двух разворотов на реконструируемом участке", − пояснил Леонов. Он также сообщил о строительстве девяти остановочных пунктов наземного городского транспорта и создании кольцевого пересечения там, где улица Пруд Ключики примыкает к проектируемому проезду №109. Кроме того, как отметил председатель Москомэкспертизы, проект предусматривает "строительство примыканий к шоссе Фрезер и улице 1-я Фрезерная".
В Москомэкспертизе также рассказали о планах по реконструкции Андроновского шоссе на примыкании к улице Пруд Ключики. Разрешенная скорость там будет равняться 50 километрам в час, а на ряде участков ее ограничат до 30 километров в час. Сообщается, что места пересечения улицы Пруд Ключики с Андроновским шоссе и шоссе Фрезер оснастят светофорами.
Помимо этого, проект реконструкции включает установку дорожных знаков, ограждений и информационных указателей. Для пешеходов оборудуют тротуары, а пересечь проезжую часть можно будет, воспользовавшись наземным регулируемым и нерегулируемым пешеходным переходами.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: