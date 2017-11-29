Переезд через пути МЦК построят в Лефортово‍

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москомэкспертиза согласовала проект строительства переезда через железнодорожные пути МЦК в ЮВАО. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам председателя комитета Валерия Леонова, передает Агентство "Москва", дорога-переезд пройдет через пути МЦК от улицы Пруд Ключики до 1-й Фрезерной улицы.

Это позволит улучшить транспортное обслуживание юго-востока столицы.

"В рамках проекта предусматривается реконструкция улицы Пруд Ключики с расширением проезжей части до четырех полос движения, строительство бокового проезда вдоль улицы для въезда−выезда автотранспорта на прилегающую территорию и устройство двух разворотов на реконструируемом участке", − пояснил Леонов. Он также сообщил о строительстве девяти остановочных пунктов наземного городского транспорта и создании кольцевого пересечения там, где улица Пруд Ключики примыкает к проектируемому проезду №109. Кроме того, как отметил председатель Москомэкспертизы, проект предусматривает "строительство примыканий к шоссе Фрезер и улице 1-я Фрезерная".

В Москомэкспертизе также рассказали о планах по реконструкции Андроновского шоссе на примыкании к улице Пруд Ключики. Разрешенная скорость там будет равняться 50 километрам в час, а на ряде участков ее ограничат до 30 километров в час. Сообщается, что места пересечения улицы Пруд Ключики с Андроновским шоссе и шоссе Фрезер оснастят светофорами.

Помимо этого, проект реконструкции включает установку дорожных знаков, ограждений и информационных указателей. Для пешеходов оборудуют тротуары, а пересечь проезжую часть можно будет, воспользовавшись наземным регулируемым и нерегулируемым пешеходным переходами.