Реконструкция участка Каширского шоссе завершится в начале 2013 года

К концу первого квартала 2013 года может завершиться реконструкция участка Каширского шоссе от МКАД до Варшавского шоссе. Об этом заявил глава московского департамента строительства Андрей Бочкарев.

"Однако есть вероятность, что в первом квартале 2013 года всю работу завершат. Я уверен, что Каширка поедет, потому что мы решаем вопросы по близлежащим тоннелям и магистралям", - сообщил чиновник.

Кроме того, предполагается создание парковки на 800 машиномест, а также 41 заездного кармана для общественного транспорта.

Как передает РИА Новости, при движении из центра тоннель по проспекту Андропова протяженностью 446 метров позволяет выехать на Каширское шоссе в сторону области и на Пролетарский проспект без пересечения потоков автомобилей, которые движутся по Каширке.

Реконструкция Варшавского шоссе и участка от Рублевского шоссе до Балаклавского проспекта также завершится в 2013 году. Ранее московские власти заявили, что завершение реконструкции трассы запланировано на 2012 год.