Движение на Большой Татарской улице временно ограничили из-за религиозных мероприятий

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Движение на Большой Татарской улице ограничили в пятницу до 14:00 из-за религиозных мероприятий. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Ограничения движения также будут действовать на Биржевой площади и на участке улица Ильинка от Биржевой до Красной площади в субботу до 16:00 и в воскресенье с 01:00 до 05:00. В это время там будет проходить ежегодное городское мероприятие "ГУМ – Авторалли".

В департаменте отметили, что участники авторалли будут двигаться в общем транспортном потоке, соблюдая правила дорожного движения.

Водителям порекомендовали планировать свои маршруты с учетом этих ограничений.