На развитие транспортного узла Москвы выделят 7 трлн рублей

Премьер-министр Дмитрий Медведев 19 сентября проведет совещание по развитию Московского транспортного узла. Встреча состоится в районе 33 километра реконструируемой федеральной трассы М-1 "Беларусь".

На совещании будет обсуждаться ход реализации программы развития транспортного комплекса Москвы на период до 2020 года с учетом присоединения новых территорий, сообщает "Интерфакс".

На эти цели планируется выделить порядка 7 триллионов рублей.

В частности, на двух объектах, примыкающих к МКАД, будет привлечено 46 миллиардов рублей частных инвестиций.

На совещании также будут рассмотрены предложения по улучшению транспортной ситуации в столичном регионе, в том числе по совершенствованию нормативной базы транспортного комплекса.